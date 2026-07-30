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30 июля 2026, 07:11

Ракета попала в частный дом под Кривым Рогом: погибли шесть человек, среди них две девочки

30 июля 2026, 07:11
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Фото: Telegram/Первый городской. Кривой Рог
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В поселке Радушное возле Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты "Искандер-М" в частный дом погибли шесть человек, среди них двое детей. Еще восемь человек получили ранения

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул , передает RegioNews.

По его словам, ракета, предварительно выпущенная с территории России, попала в дом, где проживала многодетная семья. В результате удара погибли девочки в возрасте 5 и 12 лет, а также четверо взрослых.

Среди раненых двое детей: мальчики 6 и 15 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Аварийно-спасательная операция на месте удара продолжается. Спасатели продолжают разбирать завалы, поскольку, по словам Вилкула, количество жертв может возрасти.

"Военным преступлениям российских оккупантов не может быть прощение", – подчеркнул он.

Как известно, ночью 30 июля Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог, Львов и Винницу баллистическими ракетами. Также в воздушном пространстве были зафиксированы группы ударных беспилотников. В частности, во Львове в результате российской атаки повреждены две многоэтажки, есть пострадавшие.

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