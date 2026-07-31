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31 июля 2026, 17:20

В Киеве с 1 августа подорожает проезд в маршрутках: тариф вырастет до 25 грн

31 июля 2026, 17:20
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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С 1 августа стоимость проезда в большинстве частных маршруток Киева вырастет до 25 гривен. Перевозчики объясняют повышение тарифов подорожанием топлива, дефицитом водителей и ростом затрат на ремонт транспорта

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, передает RegioNews.

По его словам, пересмотр тарифов необходим, чтобы перевозчики могли продолжать работу и не работать в убыток.

"Мы поднимаем стоимость проезда, чтобы просто не пойти в убытки. Если работать в минус, перевозчики начнут маршрут по маршруту прекращать свою работу", – заявил Моисеенко.

Он отметил, что больше всего на себестоимость перевозок повлиял рост цен на топливо. Теперь оно, по его словам, стоит для перевозчиков около 100 гривен за литр.

Среди других причин удорожание назвали нехватку водителей и высокие затраты на обслуживание автобусов. Поэтому на некоторых маршрутах уже сократилось количество транспорта.

В то же время, у частных перевозчиков подчеркивают, что повышение тарифов не означает немедленного обновления автопарка. По словам Моисеенко, значительная часть средств уйдет на ремонт и поддержку автобусов в рабочем состоянии.

Он также отметил, что для улучшения качества перевозок Киеву следует перейти на европейскую модель, за которую город оплачивает перевозчикам проделанную транспортную работу, а не только количество пассажиров.

Напомним, в Киеве с 15 июля выросли цены на проезд в коммунальном транспорте. При этом если покупать поездки в приложении "Киев Цифровой", цена будет меньше – от 28,90 грн (от 10 поездок) до 25 грн (при покупке 50 поездок).

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