До 460 тысяч гривен за боевые задания: кому МВД утвердило новые выплаты

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Министр внутренних дел Иван Выговский утвердил порядок дополнительных выплат для военных Нацгвардии, пограничников и воюющих полицейских

Об этом Виговский сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

Новый механизм подразумевает мотивационные выплаты в зависимости от сложности и опасности выполненных задач, а также результатов боевой работы.

Максимальный размер выплат может составлять до 460 тысяч гривен в месяц.

В частности, предусмотрены следующие выплаты:

до 100 тысяч гривен в месяц – за непосредственное участие в боевых действиях;

170 тысяч гривен в месяц – за выполнение задач непосредственно на линии столкновения;

70 тысяч гривен в месяц – за задание на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;

50 тысяч гривен в месяц – за службу на пунктах управления;

тысяч гривен в месяц – для военнослужащих-инструкторов;

до 10 тысяч гривен в месяц – для других категорий военнослужащих.

Также предусмотрены дополнительные выплаты за конкретные результаты боевой работы:

40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;

20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;

100 тысяч гривен за каждого пленника российского военного;

15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.

По словам Выговского, приказы уже передали в государственную регистрацию. После обнародования документы вступят в силу.

Выплаты будут начисляться за период начиная с 1 июня 2026 года.

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