До 460 тысяч гривен за боевые задания: кому МВД утвердило новые выплаты
Министр внутренних дел Иван Выговский утвердил порядок дополнительных выплат для военных Нацгвардии, пограничников и воюющих полицейских
Об этом Виговский сообщил в соцсетях, передает RegioNews.
Новый механизм подразумевает мотивационные выплаты в зависимости от сложности и опасности выполненных задач, а также результатов боевой работы.
Максимальный размер выплат может составлять до 460 тысяч гривен в месяц.
В частности, предусмотрены следующие выплаты:
- до 100 тысяч гривен в месяц – за непосредственное участие в боевых действиях;
- 170 тысяч гривен в месяц – за выполнение задач непосредственно на линии столкновения;
- 70 тысяч гривен в месяц – за задание на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;
- 50 тысяч гривен в месяц – за службу на пунктах управления;
- тысяч гривен в месяц – для военнослужащих-инструкторов;
- до 10 тысяч гривен в месяц – для других категорий военнослужащих.
Также предусмотрены дополнительные выплаты за конкретные результаты боевой работы:
- 40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;
- 20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;
- 100 тысяч гривен за каждого пленника российского военного;
- 15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.
По словам Выговского, приказы уже передали в государственную регистрацию. После обнародования документы вступят в силу.
Выплаты будут начисляться за период начиная с 1 июня 2026 года.
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