На командира "Хартии" Игоря Оболенского совершили попытку покушения: двух человек задержали

Игорь Оболенский. Фото: из открытых источников

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам главы государства, нападающего и его подельника задержали. В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные действия.

"Был доклад Александра Поклада на этот счет. На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим", — отметил Зеленский.

Президент также пообщался с Игорем Оболенским, поблагодарил его за службу и пожелал в дальнейшем наносить удары по российским оккупантам.

Справка: Игорь Оболенский (позывной "Корнет") – украинский военный, полковник, командир 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия".

Ранее возглавлял 13 бригаду оперативного назначения НГУ "Хартия". Участник русско-украинской войны с 2014 года.

Служил в артиллерийской бригаде и спецподразделении "Омега". До полномасштабного вторжения работал в гражданском секторе.

Напомним, ранее Нацполиция заявила о разоблачении и задержании мужчины, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке покушения на одного из чиновников ГУР МО Украины. За это убийство российские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов США и уже выплатили аванс в размере 22 тысяч долларов.