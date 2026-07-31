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31 июля 2026, 15:27

На командира "Хартии" Игоря Оболенского совершили попытку покушения: двух человек задержали

31 июля 2026, 15:27
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Игорь Оболенский. Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира бригады "Хартия" Игоря Оболенского

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам главы государства, нападающего и его подельника задержали. В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные действия.

"Был доклад Александра Поклада на этот счет. На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим", — отметил Зеленский.

Президент также пообщался с Игорем Оболенским, поблагодарил его за службу и пожелал в дальнейшем наносить удары по российским оккупантам.

Справка: Игорь Оболенский (позывной "Корнет") – украинский военный, полковник, командир 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия".

Ранее возглавлял 13 бригаду оперативного назначения НГУ "Хартия". Участник русско-украинской войны с 2014 года.

Служил в артиллерийской бригаде и спецподразделении "Омега". До полномасштабного вторжения работал в гражданском секторе.

Напомним, ранее Нацполиция заявила о разоблачении и задержании мужчины, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке покушения на одного из чиновников ГУР МО Украины. За это убийство российские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов США и уже выплатили аванс в размере 22 тысяч долларов.

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