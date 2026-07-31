36 кг золота на $4 миллиона: на КПП "Ужгород" выясняют происхождение слитков

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На пункте пропуска "Ужгород" идет проверка 36 килограммов золотых слитков, которые пытался вывезти из Украины гражданин Ирака

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По его словам, ориентировочная стоимость металла составляет около 4 миллионов долларов.

Мужчина перевозил золото в автомобиле Hyundai i20. По предварительной информации, гражданин подал документы, подтверждающие легальное происхождение слитков. В то же время, как отмечает Глагола, правоохранители проверяют силу этих документов и происхождение драгоценного металла.

Глагола добавил, что данная справка могла иметь ограниченный срок действия – девять месяцев, поэтому компетентные органы устанавливают все обстоятельства.

После завершения проверки будет принято решение о дальнейшем пропуске гражданина через государственную границу.

Официальных сообщений от Государственной пограничной службы или таможенных органов по этой ситуации пока не поступало.