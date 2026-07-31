В Киеве мужчину, который зарезал врач ВЛК, отправили за решетку

Фото: Национальная полиция

В Киеве избрали меру пресечения мужчине, который с ножом напал на врача ВЛК. Женщина от полученных травм скончалась

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киеве суд принял мужчину меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следует отметить, что ему сообщили о подозрении по ч. 2 п. 8 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебного долга. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, трагедия произошла 29 июля. Тогда в кабинете хирурга военнообязанный напал на врача и нанес ей несколько ножевых ударов. От полученных ран женщина скончалась на месте.