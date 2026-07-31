В Киеве мужчину, который зарезал врач ВЛК, отправили за решетку
В Киеве избрали меру пресечения мужчине, который с ножом напал на врача ВЛК. Женщина от полученных травм скончалась
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
В Киеве суд принял мужчину меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Следует отметить, что ему сообщили о подозрении по ч. 2 п. 8 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебного долга. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, трагедия произошла 29 июля. Тогда в кабинете хирурга военнообязанный напал на врача и нанес ей несколько ножевых ударов. От полученных ран женщина скончалась на месте.
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
В Киеве с 1 августа подорожает проезд в маршрутках: тариф вырастет до 25 грн
31 июля 2026, 17:20Обыски в ТЦК по всей Украине: ГБР сообщило о подозрении 15 фигурантам
31 июля 2026, 16:5736 кг золота на $4 миллиона: на КПП "Ужгород" выясняют происхождение слитков
31 июля 2026, 16:38В Киевской области через Telegram торговали "путевками" за границу для уклонистов
31 июля 2026, 16:30До 460 тысяч гривен за боевые задания: кому МВД утвердило новые выплаты
31 июля 2026, 16:12Фейковые знакомства и шантаж: в Запорожье разоблачили двух агентов РФ
31 июля 2026, 15:36На командира "Хартии" Игоря Оболенского совершили попытку покушения: двух человек задержали
31 июля 2026, 15:27В Ровно с 1 августа меняются правила льготного проезда: что нужно знать
31 июля 2026, 14:56На полигоне воинской части в Хмельницкой области произошел взрыв с детонацией
31 июля 2026, 14:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине