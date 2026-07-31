В Киевской области через Telegram торговали "путевками" за границу для уклонистов

Фото: Национальная полиция

В Киевской области правоохранители разоблачили схему для уклонения от мобилизации. Дельцы обещали мужчинами "помощь" в переправке за границу

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Telegram злоумышленники предлагали помощь в незаконном пересечении границы. Они определяли точку сбора, откуда на автомобили доставляли военнообязанных в госграницу. За свои "услуги" злоумышленники хотели получить 2 тысячи долларов с каждого клиента.

В настоящее время задержан один из организаторов. Им оказался 21-летний житель Львова. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, СБУ и Нацполиция ликвидировали девять новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах страны и задержали 23 организатора. За суммы до 23 тысяч долларов дельцы способствовали военнообязанным во избежании призыва из-за поддельных документов или нелегальной переправки за границу вне пунктов пропуска.