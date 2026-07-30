В Киеве адвокат-военный за тысячи долларов обещал влияние на ТЦК

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В Киеве судили адвоката. Он продавал влияние на ТЦК, при этом он был и сам действующим военным

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2025 году адвокат предложил мужчине за 10 тысяч долларов повлиять на сотрудника ТЦК, а также на руководство тыловой воинской части. Он убеждал мужчину, что его призовут в тыловую воинскую часть и что военную службу он будет проходить формально и сможет проводить время по своему усмотрению.

В частности, адвокат говорил, что взятку нужно передавать по частям. Чтобы скрепить "доверие", он передал клиенту якобы поддельный выдержку из приказа о назначении его на должность стрелка роты охраны и командировочного удостоверения в село Старичи Львовской области. В течение двух месяцев адвокат получил 3000 долларов США наличными и еще 184 тыс грн на банковскую карту.

На суде он признал вину. По его словам, он нуждался в средствах на лечение ребенка с инвалидностью. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 307767 гривен.

Напомним, ранее на Волыни задержали дельца, обещавшего "списать" пограничника со службы за 20 тысяч долларов. Фигуранту объявили подозрение.