Украина поразила Рязанский НПЗ и военные объекты РФ в Крыму и на Донбассе

Фото: Генштаб

В ночь на 29 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала агрессора

Об этом сообщил Генштаб, передает RegioNews.

В частности, был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

Рязанский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 млн. тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное горючее, авиационное горючее и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Также украинские военные поразили место базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ в районе Межводного во временно оккупированном Крыму. Объект использовался для технического обслуживания и обеспечения катеров, вовлеченных в военные задачи окупантов.

Кроме того, поражена радиолокационная станция противника в районе Почепа Брянской области РФ.

По данным сил обороны, еще были поражены место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в Донецке, состав материально-технических средств в Портовском и автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который российские войска используют для военной логистики.

В Силах обороны подчеркнули, что и дальше будут проводить мероприятия, направленные на ослабление возможностей российской армии и прекращение вооруженной агрессии РФ.

Напомним, в ночь на 26 июля бойцы Департамента беспилотных систем ГУР выследили российский ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму. В результате точного удара разведчики сожгли пусковую установку и радиолокационную станцию 96Л6 из состава комплекса.