Мінус 1310 окупантів: ЗСУ знищили танк, 60 артсистем і 1468 дронів
Минулої доби ЗСУ ліквідували 1310 окупантів. Окрім того, знищено танк, шість бронемашин, 60 артсистем, 3 РСЗВ, 9 НРК і 1468 дронів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 29.07.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили російський ЗРК С-400 "Тріумф" в тимчасово окупованому Криму. Розвідники спалили пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу комплексу.
Майже тисяча ударів за добу: четверо поранених на ЗапоріжжіВсі новини »
29 липня 2026, 07:26Російські дрони знову атакували АЗС на Сумщині: під ударом дві громади
29 липня 2026, 07:01На Запоріжжі російський дрон атакував рятувальників: четверо поранених
28 липня 2026, 11:22
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Росія запустила по Україні 80 дронів: ППО збила 65 БпЛА, є влучання
29 липня 2026, 09:05КАБи, дрони та FPV: росіяни атакували Харківщину, 11 людей постраждали
29 липня 2026, 08:44На Одещині 9-річну дитину на надувному матраці віднесло у відкрите море
29 липня 2026, 08:29Росіяни обстріляли 24 населені пункти Сумщини: поранена 62-річна жінка
29 липня 2026, 08:12Переговори Трампа і Зеленського: важливі деталі
29 липня 2026, 07:56Майже тисяча ударів за добу: четверо поранених на Запоріжжі
29 липня 2026, 07:26Трамп: Зустріч із Зеленським пройшла "дуже добре"
29 липня 2026, 07:16Російські дрони знову атакували АЗС на Сумщині: під ударом дві громади
29 липня 2026, 07:01Співачка Lida Lee раптово опинилась в лікарні
29 липня 2026, 01:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі блоги »