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29 липня 2026, 07:39

Мінус 1310 окупантів: ЗСУ знищили танк, 60 артсистем і 1468 дронів

29 липня 2026, 07:39
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Минулої доби ЗСУ ліквідували 1310 окупантів. Окрім того, знищено танк, шість бронемашин, 60 артсистем, 3 РСЗВ, 9 НРК і 1468 дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 29.07.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили російський ЗРК С-400 "Тріумф" в тимчасово окупованому Криму. Розвідники спалили пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу комплексу.

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