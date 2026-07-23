Украинские военные показали, как уничтожили укрытие россиян

Фото: Госпогранслужба

Украинские защитники ежедневно продолжают уничтожать вражескую технику. В этот раз пограничники показали эффектное видео с фронта, где они атаковали укрытие, где прятались россияне

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как рассказали военные, именно из пунктов управления и укрытий российские оккупанты ежедневно запускают десятки беспилотников. Однако наши защитники нашли такое укрытие и нанесли удар.

"Первый удар FPV — это только начало. Дальше работает целый комплекс сил и средств. Укрыться, переехать или переждать уже не получается. Кто пришел захватить украинскую землю, имеет большие шансы навсегда остаться в ней", - говорят украинские военные.

Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян, а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.