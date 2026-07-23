На Харьковщине возле авто сдетонировал неизвестный предмет: погибли двое мужчин
В городе Златополь Лозовского района Харьковской области произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого погибли двое мужчин
Об этом сообщил Центр координации противоминной деятельности, передает RegioNews.
Означается, что инцидент произошел вечером 22 июля возле багажника автомобиля. Погибли мужчины в возрасте 23 и 26 лет.
Взрыв также повредил два автомобиля. Пока неизвестно, какой именно предмет сдетонировал.
Ранее городской голова Златополя Николай Бакшеев сообщал, что трагедия произошла из-за неосторожного обращения с взрывчатым веществом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Читайте также: Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Хмельницком 58-летний мужчина погиб, выпав с 8-го этажа
23 июля 2026, 14:12Майданократия: защитный механизм или болезнь украинской политики
23 июля 2026, 13:49Блоггер из окружения Трампа побывала в Лавре после удара РФ по Успенскому собору
23 июля 2026, 13:33Украинские военные показали, как уничтожили укрытие россиян
23 июля 2026, 13:0036 тысяч гривен при оформлении опеки: в Раде предлагают новую помощь для семей
23 июля 2026, 12:56"Картонные майданы" как приговор: почему Банковая боится улицы больше всего
23 июля 2026, 12:55Удар по предприятию в Павлограде: трое погибших, количество пострадавших растет
23 июля 2026, 12:42В Черниговской области судили администратора канала "с повестками"
23 июля 2026, 12:30В Одесской области задержали браконьера с уловом мидий на 300 тыс. грн
23 июля 2026, 12:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни