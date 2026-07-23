Українські військові показали, як знищили укриття росіян

Фото: ДПСУ

Українські захисники щодня продовжують нищити ворожу техніку. На цей раз прикордонники показали ефектне відео з фронту, де вони атакували укриття, де ховались росіяни

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як розповіли військові, саме з пунктів управління та укриттів російські окупанти щодня запускають десятки безпілотників. Проте наші захисники знайшли таке укриття та завдали удар.

"Перший удар FPV — це лише початок. Далі працює цілий комплекс сил і засобів. Сховатися, переїхати чи перечекати вже не виходить. Хто прийшов загарбати українську землю, має великі шанси назавжди залишитися в ній", - кажуть українські військові.

Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.