36 тысяч гривен при оформлении опеки: в Раде предлагают новую помощь для семей

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение государственной поддержки семейных форм воспитания, новые выплаты для опекунов и усиление защиты прав детей

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства, сообщает RegioNews.

Законопроект комплексно реформирует систему защиты детей, усиливает поддержку приемных семей и детских домов семейного типа, а также расширяет полномочия служб по делам детей.

В частности, предлагается увеличить ежемесячное пособие на детей, которые находятся под опекой или попечительством, а также воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа. В зависимости от возраста ребенка выплаты могут возрасти до 15 75-20 250 грн., а для детей с инвалидностью – до 24 750-29 250 грн.

Кроме того, законопроект впервые предусматривает единовременную выплату в размере 36 тысяч гривен при установлении опеки или устройстве ребенка в приемную семью или детский дом семейного типа.

Окончательный размер пособия будет определяться в соответствии с законом о Государственном бюджете на 2027 год.

Документ также предлагает ввести круглосуточное реагирование на сообщения об угрозе жизни или здоровью ребенка. Для этого общества должны обеспечить службы по делам детей транспортом, современными средствами связи и необходимой техникой.

Отдельные изменения касаются детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Законопроект предусматривает, что ребенок сможет находиться в интернатном заведении не дольше шести месяцев, пока для него будут подбирать семейную форму воспитания.

Также документ гарантирует приемным родителям и родителям-воспитателям право на временный отдых в качестве социальной услуги и усиливает их социальные гарантии.

Среди нововведений – запрет усыновителям скрывать от ребенка факт его усыновления. Тайна усыновления будет храниться только для посторонних лиц, соответствующих Конвенции ООН о правах ребенка.

Напомним, украинское правительство внесло изменения в постановление о возвращении выплаты детям , которые стали переселенцами после начала полномасштабного вторжения РФ.