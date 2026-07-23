Фото: ГПСУ

На Сухом Лимане пограничники вместе с рыбоохранным патрулем поймали местного жителя, незаконно вылавливающего мидии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчина на алюминиевой лодке и с помощью обыкновенного сачка-шкеребка успел вытащить из воды почти 90 тысяч мидий.

Нанесенный ущерб окружающей среде составляет около 300 тысяч гривен.

Все мидии отдали на соответствующее хранение, а лодку с орудием ловли изъяли как вещественные доказательства.

Мужчине угрожает уголовная ответственность – дело передали полиции.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали браконьера, который возле ГЭС наловил рыбы более чем на 6,3 млн грн.