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23 июля 2026, 12:14

В Одесской области задержали браконьера с уловом мидий на 300 тыс. грн

23 июля 2026, 12:14
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Фото: ГПСУ
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На Сухом Лимане пограничники вместе с рыбоохранным патрулем поймали местного жителя, незаконно вылавливающего мидии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчина на алюминиевой лодке и с помощью обыкновенного сачка-шкеребка успел вытащить из воды почти 90 тысяч мидий.

Нанесенный ущерб окружающей среде составляет около 300 тысяч гривен.

Все мидии отдали на соответствующее хранение, а лодку с орудием ловли изъяли как вещественные доказательства.

Мужчине угрожает уголовная ответственность – дело передали полиции.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали браконьера, который возле ГЭС наловил рыбы более чем на 6,3 млн грн.

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Одесская область лиман браконьеры мидии ГПСУ
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