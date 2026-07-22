Украина получит лазерное оружие для ПВО – заместитель главкома

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Заместитель главнокомандующего ВСУ рассказал, что у Украины будет лазерное оружие. По его словам, с помощью таких технологий можно лучше сбивать враждебные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Заместитель главкома Андрей Лебеденко отметил, что лазерное оружие уже сегодня умеет сбивать FPV-дроны. По его словам, в Украине такое оружие может появиться уже через 2-3 месяца.

"Движутся проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно уже сегодня есть. Есть производители и команды, внутри ВСУ, и снаружи – частные предприятия, производящие лазерное оружие", - говорит заместитель главкома.

Напомним, недавно стало известно, что США предоставит лицензии Украине на выработку ракет Patriot. По словам Владимира Зеленского, украинская команда уже работает над получением лицензий на производство ракет для систем Patriot, при этом уже есть политическая договоренность.