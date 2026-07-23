Килограмм наркотиков готовили к сбыту: в Полтаве задержали двух парней

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, фигуранты 2006 и 2007 годов рождения занимались сбытом особо опасных наркотических веществ.

Во время санкционированного обыска по месту их совместного проживания правоохранители изъяли около килограмма особо опасного наркотического вещества, а также около 30 свертков с наркотиками, подготовленных к распространению.

Оба задержанных уже сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одессе судили мужчину, причастного к продаже кокаина. Чтобы прятать наркотики, он прятал "товар" в пачках из-под кукурузных палочек, которые складывал в рюкзак 10-летнюю дочь.