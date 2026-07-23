В Черниговской области судили администратора канала "с повестками"
В Черниговской области судили администратора Telegram-канала. Он публиковал информацию о местах нахождения ТЦК
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
С января 2026 года мужчина стал администратором Telegram-канала. Там он лично публиковал сообщения о маршрутах движения мобильных групп ТЦК с привязкой к конкретным местам и ориентирам.
На суде он признал вину и передал 20 тысяч гривен в ВСУ. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако уволил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.
Напомним, что правоохранители в рамках восьмого этапа операции "Опекун" провели в Украине 65 обысков и сообщили о подозрении еще 82 лицам, причастным к схемам уклонения от мобилизации.
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