В Черниговской области судили администратора канала "с повестками"

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

С января 2026 года мужчина стал администратором Telegram-канала. Там он лично публиковал сообщения о маршрутах движения мобильных групп ТЦК с привязкой к конкретным местам и ориентирам.

На суде он признал вину и передал 20 тысяч гривен в ВСУ. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако уволил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, что правоохранители в рамках восьмого этапа операции "Опекун" провели в Украине 65 обысков и сообщили о подозрении еще 82 лицам, причастным к схемам уклонения от мобилизации.