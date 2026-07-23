Не только о вере: как РПЦ стала идеологическим инструментом Кремля

РПЦ сегодня не просто церковь, а идеологическая инфраструктура российского режима

РПЦ сегодня не просто церковь, а идеологическая инфраструктура российского режима

Фото: из открытых источников

В последнее время в российском информационном пространстве появилась целая серия заявлений представителей Русской православной церкви, которые, на первый взгляд, больше напоминают сатиру.

Театр называют "величайшим злом для мира". Болезни и скорби – едва ли не единственным средством исправления современного человека. Панические атаки объясняют "рабством у сатаны".

Будущих врачей предлагают учить "христианскому" отношению к абортам. Мальчиков и девочек разделить в школах. Водителям советуют петь псалмы, чтобы избегать аварий и быстрее преодолевать пробки. А ответы на вопрос о дефиците бензина – искать у Бога.

Над этим легко смеяться. Но смех в этом случае может помешать увидеть главное. Перед нами не просто набор эксцентричных высказываний отдельных священнослужителей. Это проявление более широкого процесса – превращение РПЦ из религиозной организации в один из ключевых институтов идеологического обслуживания российского государства.

Сначала – о проверке фактов.

Заявление о театре действительно прозвучало. Епископ Питирим Творогов, выступая с проповедью, пересказал позицию Феофана Затворника, который критически относился к театрам и художественной литературе и называл их "величайшим злом". После общественного резонанса Питирим отдельно объяснил, что цитировал богослов XIX века.

Следовательно, заглавие "в РПЦ объявили театр злом" формально упрощает контекст. В то же время, сам епископ не дистанцировался от процитированной оценки, а развивал заложенную в ней логику в собственной проповеди.

Также подтверждены слова Питирима о том, что современного человека могут исправить "только скорби и болезни". Это не решение Синода и не официальный церковный документ, а проповедь конкретного архиерея. Однако она демонстрирует характерную модель мышления: страдание рассматривается не как проблема, которую следует преодолеть, а как необходимый инструмент нравственного исправления человека.

Утверждение по поводу абортов также реально. Руководитель Секретариата Всемирного русского народного собора и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев заявил на Петербургском международном юридическом форуме, что право женщины на аборт по собственному желанию якобы противоречит российской Конституции. Он также предложил преподавать будущим юристам и медикам "основы традиционных духовно-нравственных ценностей".

Однако это не юридический факт, а конфессиональная интерпретация. Действующее российское законодательство прямо предусматривает возможность прерывания беременности по желанию женщины сроком до двенадцати недель. Конституция России определяет государство как светское, устанавливает отделение религиозных объединений от государства и их равенство перед законом.

Поэтому слова Лосева следует рассматривать не как толкование действующего права, а попытку перенести церковную доктрину в сферу государственного законодательства.

Подтверждено и предложение главы Патриаршей комиссии по семье Федора Лукьянова ввести с пятого класса раздельное обучение мальчиков и девочек. Он связал такую модель с возможным увеличением количества студенческих семей. Но никаких доказательств причинной связи между раздельным обучением в школе и количеством будущих браков приведено не было. Это типичный пример замены научного обоснования идеологически желаемым предположением.

Особенно опасно заявление Питирима о панических атаках как проявлении "рабства у сатаны" и его совет обращаться не к врачам, а к церкви.

Паническое расстройство является признанным медицинским состоянием, для лечения которого применяют психотерапию, в частности, когнитивно-поведенческую терапию, лекарственные средства или их сочетание. Отрицание необходимости профессиональной помощи может привести к ухудшению состояния человека.

Примечательно, что представитель синодального отдела РПЦ Вахтанг Кипшидзе фактически не поддержал такую трактовку. Он отметил, что отождествлять психические заболевания с одержимостью ненаучно и что это не церковное учение.

Это особенно важно: он доказывает, что не каждое заявление епископа или священника можно автоматически называть официальной позицией всей РПЦ.

Заявления о пении псалмов за рулем, беспокойство "революционными нотками" среди молодежи, ответ Бога о бензине и будущее отсутствие "хлеба в магазинах, мозгов у изголовья и совести в сердцах" также распространялись с видеозаписями или преданиями выступлений священнослужителей.

Однако часть этих материалов циркулирует преимущественно через социальные сети, поэтому использовать их в качестве доказательства официальной доктрины РПЦ было бы методологически неправильно. В то же время слова протоиерея Андрея Ткачева об "огненных испытаниях" и отсутствии гарантированного счастливого будущего действительно были зафиксированы российскими медиа.

Итак, первое когнитивное искажение, которое нужно избегать, – это ошибка обобщения.

Отдельный священник еще не является всей церковью. Проповедь не всегда официальная доктрина. А медийное название может убрать важный контекст. Но существует и противоположная ошибка – списать все на "личные мнения отдельных служителей" и не увидеть системную тенденцию.

Системность определяется не словами районного священника, а позицией церковной верхушки, документами связанных с ней организаций, взаимодействием с государством и фактическими функциями РПЦ.

И именно здесь картина становится гораздо серьезнее.

РПЦ все больше претендует на роль учреждения, определяющего не только вопросы веры, но и правила поведения для всего общества. Церковные представители пытаются устанавливать нормы в области культуры, образования, медицины, репродуктивного выбора, семейной жизни, психологии, воспитания и государственной политики.

При этом конфессиональная мораль преподносится не как одна из возможных мировоззренческих позиций, а как общеобязательная "традиционная норма". Именно здесь проходит принципиальная граница между свободой религии и клерикализацией государства.

Церковь имеет право осуждать аборт с точки зрения собственного вероучения. Но когда церковный деятель объявляет разрешенную законом медицинскую процедуру неконституционной, а будущих врачей предлагают учить прежде религиозному пониманию жизни и смерти, а не научным подходам, это уже претензия на государственную власть над телом человека, образованием и профессиональной этикой.

Аналогичная логика работает по отношению к психологическим проблемам. Теологическое объяснение предлагается в качестве замены медицинскому диагнозу. Духовный совет – как альтернатива лечению. Личная проблема человека переводится в плоскость его греховности. Это рождает еще одно опасное когнитивное искажение – обвинение жертвы.

Человек болеет не по сложным биологическим, психологическим или социальным причинам, а потому, что "удалился от церкви". Утратила здоровье – потому что слишком стремилась к материальному. Имеет панические атаки – потому что попала "в рабство сатаны". Испытывает страдания – значит, через них Бог ее исправляет.

В такой системе координат власть, социальная среда и государственная политика освобождаются от ответственности. Страдание населения перестает быть основанием требовать перемен и превращается в полезное духовное испытание. Именно эта логика очень выгодна авторитарному государству. Когда в стране не хватает бензина, не нужно задавать вопросы об экономических причинах, управленческих решениях или последствиях войны – можно "спросить Бога".

Когда нет перспективы повышения благосостояния, можно объяснить, что ожидать счастливого будущего вообще неправильно духовно.

Когда население теряет здоровье, доходы, близких и внутреннее спокойствие, это можно назвать не следствием государственной политики, а необходимым очищением от материализма.

Так формируется идеология не развития, а терпения. Не ответственности власти, а смирения населения. Не права человека требовать лучшей жизни, а его моральной обязанности достойно переносить ухудшение этой жизни.

Однако важнейшей функцией РПЦ в нынешней России является не борьба с театрами, абортами или психологами. Ее главная функция – сакрализация войны и русской имперской государственности.

В документах и резолюциях Всемирного русского народного собора, тесно связанного с Московским патриархатом, агрессия против Украины прямо называется "священной", "национально-освободительной" войной русского народа.

В соответствующем документе утверждается, что Россия якобы защищает "единое духовное пространство Святой Руси" и мир от Запада, якобы впавшего в сатанизм.

Это уже не частная проповедь провинциального епископа и не вырванная из контекста видеофрагмент. Это сформулированная идеологическая конструкция, в которой:

русская агрессия превращается в оборону;

оккупация – на "воссоединение";

убийство украинцев – на духовный подвиг;

гибель российского военного – на жертву за "Святую Русь";

политическая война путинского режима – часть метафизической борьбы добра со злом.

Парламентская ассамблея Совета Европы в своих резолюциях прямо охарактеризовала Московский патриархат как инструмент государственного влияния и пропаганды, а церковную иерархию – как идеологическое продолжение кремлевского режима.

Речь идет не об оценке православия как религии, а о политической роли конкретной церковной структуры в оправдании злости.

Масштаб воссоеденения церкви с военной системой подтверждает и статистика самого столичного патриархата. По его данным, количество военных храмов в России возросло с 76 до 1016, а количество военных священников – с 200 до 3286. Это уже не ситуативная "духовная помощь военным", а развитие постоянной церковно-военной инфраструктуры. В то же время, российское государство преследует религиозные общины, которые не вписываются в контролируемую государством модель.

Комиссия США по международной религиозной свободе в своем отчете отмечает, что российские власти криминализируют деятельность ряда мирных религиозных групп, преследуют религиозных деятелей за антивоенные убеждения и распространяют репрессивное законодательство на оккупированные украинские территории.

Итак, речь идет не об общем "возвращении к религии". Речь идет о привилегированном положении одной церковной структуры, поддерживающей государственную идеологию, тогда как независимая религиозная позиция может преследоваться.

При этом российское общество не столь воцерковлено, как может показаться из государственной пропаганды.

По данным ВЦВГД, в 2025 году 67% россиян называли себя православными. Но для 35% опрошенных религия была, прежде всего, национальной традицией, для 34% – системой моральных норм и только для 5% – участием в церковной жизни и исполнением обрядов. Регулярно посещали храм 13% считавших себя верующим.

Это означает, что русское православие все чаще функционирует не как глубокая личная вера, а гражданская религия империи.

Формула проста:

православный – означает русский;

русский – означает преданный государству;

преданный государству – значит готов принять войну, жертвы и страдания;

несогласие с государством постепенно приравнивается к отступлению от "традиции", Родины и даже Бога.

Для кремля это очень полезная конструкция. Светская пропаганда может потребовать лояльности, но церковь придает этой лояльности трансцендентное содержание.

Государство приказывает – церковь освящает.

Государство мобилизует – церковь дает моральное оправдание.

Государство создает страдания – церковь объясняет их якобы очищающую пользу.

Государство ведет захватническую войну – церковно-государственная идеология называет ее священной.

Именно поэтому не следует преувеличивать значение каждой отдельной нелепой цитаты. Не утверждение о театре или псалмах представляет главную опасность.

Главная опасность состоит в другом: РПЦ помогает создать среду, в которой доказательство больше не имеет решающего значения.

Юридический вопрос подменяется ссылкой на "традиционные ценности".

Медицинское – борьбой с грехом. Экономическое – молитвой. Социальное – требованием терпения. Политическое – послушанием. Война – "священная миссия".

Было бы неправильно отождествлять с этой системой всех православных христиан, всех русских священников или православие как веру. В России есть священнослужители, которые выступали против войны и испытывали за это давление. Есть верующие, которые не принимают имперской доктрины "русского мира". Но институциональная верхушка Московского патриархата сделала свой выбор.

Она согласилась быть не нравственным ограничителем государственного насилия, а его оправданием. Не голосом в защиту человека, а частью механизма его подчинения. Не альтернативой государственной лжи, а ее сакральной оболочкой.

Поэтому роль РПЦ в современном российском обществе следует определять не только религиозными понятиями.

Сегодня это одновременно институт государственной легитимации, инструмент социальной дисциплины, проводник имперской идентичности, участник милитаризации и производитель моральных оправданий политики кремля.

Когда государство не способно предложить людям будущее, подконтрольная ему церковь объясняет, почему счастливого будущего не следует ждать.

Когда государство причиняет людям страдания, церковь называет эти страдания полезным исправлением.

Когда государство требует смирения, церковь провозглашает смирение добродетелью.

А когда государство начинает захватническую войну, Московский патриархат помогает назвать ее священным.