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Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
23 июля 2026, 12:55

"Картонные майданы" как приговор: почему Банковая боится улицы больше всего

23 июля 2026, 12:55
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Нужны ли "Картонные майданы", даже если туда забегает Цимбалюк сделать пару селфи? Однозначно, да
Нужны ли "Картонные майданы", даже если туда забегает Цимбалюк сделать пару селфи? Однозначно, да
Фото: kartonky.propellercrew.com
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Нервная реакция Зеленского, который каждый вечер встречался и искал решения в телеграме – яркое тому свидетельство. Да, на улицу к театру Франко он ни разу не вышел, но через интернет всячески показывал, что очень активно работает над разрешением кризиса, который своими руками и создал.

Как бы ни пытались всякие "карточные офисы" и валентины гладких высмеять женскую и студенческую аудиторию собраний – оно всё-таки не работает.

Потому что оказалось, что их шеф и всякие Арахамии с Ермаками, решившие поделить власть под шумок оборонительных боев на Донбассе и КАБов по Сумам – сц*т, когда на улице появляются люди. И их не 5-6, а несколько тысяч, и каждый следующий день есть тенденция к увеличению.

Более того, эти мощные несокрушимые вчистую проиграли аудиторию, выросшую в эпоху ЗЕ. Учтите, что ряд молодых людей за эти 7 лет ни разу не ходил ни на какие выборы, но вырос, начал интересоваться политикой и ему не всё равно. И подобные акции – это ритуал посвящения в полноценного гражданина своего государства. Это не каждому дано – наш президент на двух ключевых майданах нашего государства всё-таки не был.

Как бы там всякие властные подхалимы ни писали, что ой насмесорили и весь этот молодняк с майданов нужен на БЗВП – есть процессы, которые не остановить. И это радует, потому что Зеленский должен понять, что узурпировать власть в Украине ему вряд ли удастся. Как там классик писал, "Украина – не Россия".

Итак, когда эти молодые люди с "Картонных майданов" в свои 25-30 лет всё-таки впервые придут на избирательные участки, президентом ему больше не стать.

Пользуясь случаем, хочу напомнить, что Киев освобождали Залужный, Наев, Николюк. Это те самые топ-генералы, которых грязно выкорчевали и обосрали, чтобы посадить в феврале 2024 года любимого Сырского. Поэтому не надо переписывать историю и требовать у людей цитаты, что всё это только дед "Барс".

Картон от посылок НП далеко не прячьте. Ещё скоро пригодится.

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Украина политика Картонный Майдан Зеленский Владимир назначение президент протесты
 
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