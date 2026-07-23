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23 июля 2026, 11:58

Россияне ударили по предприятию в Павлограде: возник пожар

23 июля 2026, 11:58
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг, 23 июля, около 11:30 российские военные атаковал город Павлоград, что на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате удара повреждено предприятие пищевой промышленности – там возник пожар.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

На месте работают соответствующие службы.

Воздушные Силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на город.

Напомним, ночью 23 июля российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались четыре района региона.

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