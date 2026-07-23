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23 июля 2026, 13:33

Блоггер из окружения Трампа побывала в Лавре после удара РФ по Успенскому собору

23 июля 2026, 13:33
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Скриншот с видео
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Блоггер Лора Лумер, связываемая с окружением президента США Дональда Трампа, побывала в Киево-Печерской лавре и осмотрела повреждение Успенского собора после российской атаки

О своем визите она рассказала в соцсети Х, опубликовав видео с территории заповедника, передает RegioNews.

"Путин нанес дроновый удар по Иисусу Христу. Оживший Рейх и Россия не хотят, чтобы вы увидели это видео", – написала Лумер.

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" сообщили, что блогерке показали объекты, поврежденные в результате российской атаки 15 июня, в том числе Успенский собор, башню Ивана Кущника и здание Художественного арсенала.

В ходе визита Лумер ознакомилась с работами по спасению собора, осмотрела выставку о его разрушении и восстановлении, а также посетила Трапезную церковь и смотровую площадку.

В заповеднике отметили, что такие визиты должны помочь иностранной аудитории увидеть последствия российских атак на украинское культурное наследие и противодействовать дезинформации.

Как известно, в Украину 22 июля приехала блоггер Лора Лумер из окружения президента США Дональда Трампа. Она признала, что находилась под влиянием русской пропаганды.

Напомним, в ночь на 15 июня российский ударный беспилотник Shahed попал в алтарную часть Успенского собора. Сразу после атаки были эвакуированы сакральные ценности – древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы.

Ущерб Лавры от обстрела превышает 500 млн грн, а реставрационные работы и восстановление могут длиться около двух лет.

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