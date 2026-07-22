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22 июля 2026, 23:15

Украинские военные артиллерией накрыли состав топлива россиян

22 июля 2026, 23:15
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Фото из открытых источников
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Украинские защитники атаковали состав с горюче-смазочными материалами вражеской армии. Они сделали это с помощью самоходной артиллерийской установки "Богдана" отечественного производства.

Об этом сообщают в 50-й отдельной артиллерийской бригаде, передает RegioNews.

Российские оккупанты на территории бывшей фермы обустроили склад горючего. Украинские защитники атаковали этот состав по артиллерийской установке "Богдан"

"В результате поражения враг потерял значительные запасы материально-технического обеспечения, необходимые для поддержки своей логистики и ведения боевых действий против Украины", – рассказали военные.

Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян , а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.

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