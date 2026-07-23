Фото: полиция

ДТП произошло 22 июля около 14:45 на железнодорожном переезде вблизи села Лепесовка Шепетовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель Теофиполя за рулем авто Citroen Jumpy проигнорировал знак об обязательной остановке и выехал на переезд, где столкнулся с дизельным поездом "Лановцы – Шепетовка".

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения.

На 71-летнего нарушителя правоохранители составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Напомним, суд избрал меру пресечения 24-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в городе Броды Золочевского района. В результате ДТП погибли три несовершеннолетних девушек.