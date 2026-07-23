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Борислав Береза украинский политик, общественный деятель, фигурант антикоррупционных расследований, бывший народный депутат Украины VIII созыва, с конца февраля по конец декабря 2014 года – представитель «Правого сектора». info@regionews.ua
23 июля 2026, 08:27

Больше чем просто маркетплейс: как удары по Wildberries подрывают военную машину Кремля

23 июля 2026, 08:27
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Вижу, что большое количество украинцев не понимает, почему неизвестные, но очень позитивные дроны бьют по складам Wildberries. Ок, кратко объясню
Вижу, что большое количество украинцев не понимает, почему неизвестные, но очень позитивные дроны бьют по складам Wildberries. Ок, кратко объясню
Фото: Береза/Facebook
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Несколько месяцев я указывал на необходимость наносить удары по складам Wildberries. Не знаю, то ли меня услышали, то ли кто-то сам занимался мониторингом этого вопроса, но наконец-то видим, что империя Wildberries на России рушится.

Что такое Wildberries для России и россиян? Для потребителей это крупнейший маркетплейс России с лучшей обработкой и логистикой. Для бюджета РФ это поступления. За 2022-2023 годы суммарные налоговые отчисления главной структуры Wildberries (ООО "Вайлдберриз") в бюджет России превышали 70 млрд рублей ежегодно. В прошлом году сумма уплаченных налогов увеличилась почти вдвое. Wildberries один из крупнейших налогоплательщиков в стране. А еще в эту статистику не входят налоги, которые обязаны платить сами продавцы (селлеры), так что сумма поступлений в бюджет РФ значительно больше. Таким образом, увеличивается и сумма, которую Кремль может тратить на армию. Но это только часть общей картины.

Wildberries занимает важное место в системе логистики и обеспечения российской армии. У них в ассортименте не только в наличии бронежилеты, комплектующие для дронов, оптоволокно или средства связи, но и возможность быстро и оперативно доставлять это потребителю – убийцам из армии оккупантов.

А еще Wildberries – это рабочие места, возможность россиянам выплачивать кредиты и большое количество сопутствующих бизнесов. Поэтому, учитывая все вышеперечисленное, разрушение складов Wildberries – это разрушение большого сегмента в российской экономике.

Более того. Удары по Wildberries имеют последствия и для других бизнесов. После системных прилетов по складам Wildberries начала падать цена на акции OZON. Они упали уже почти на 9%. Все понимают, что OZON следующий. Потому что OZON похож на Wildberries и живет за счет работы в России. И вкладывать деньги в рискованный бизнес, после ситуации с Wildberries, становится менее привлекательным для всех.

Кстати, оборот продаж (GMV) Ozon тоже немаленький. С учетом услуг достиг 4,16 трлн рублей в 2025 году, продемонстрировав рост на 45% по сравнению с предыдущим годом. Общая выручка группы выросла на 63%, составив 998 млрд рублей. За год площадка доставила около 2,5 млрд заказов. И среди них тоже немалая часть – это обеспечение российской армии. Поэтому OZON следующий. А дальше "Красное и Белое". Хотя, если Путин начнет реальные переговоры об окончании боевых действий, то все это остановится. Возможности для этого у Кремля есть. Осталось, чтобы появилось желание.

PS. И последнее. У нас достаточно дронов для этого. Хватит и на НПЗ, и на склады, и на другие цели. Ракет очень мало, а вот дронов хватает. Поэтому сегодня ночью они снова заглянут в Россию.

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Украина война РФ беспилотники бюджет Wildberries налоги
 
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