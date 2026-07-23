Больше чем просто маркетплейс: как удары по Wildberries подрывают военную машину Кремля
Несколько месяцев я указывал на необходимость наносить удары по складам Wildberries. Не знаю, то ли меня услышали, то ли кто-то сам занимался мониторингом этого вопроса, но наконец-то видим, что империя Wildberries на России рушится.
Что такое Wildberries для России и россиян? Для потребителей это крупнейший маркетплейс России с лучшей обработкой и логистикой. Для бюджета РФ это поступления. За 2022-2023 годы суммарные налоговые отчисления главной структуры Wildberries (ООО "Вайлдберриз") в бюджет России превышали 70 млрд рублей ежегодно. В прошлом году сумма уплаченных налогов увеличилась почти вдвое. Wildberries один из крупнейших налогоплательщиков в стране. А еще в эту статистику не входят налоги, которые обязаны платить сами продавцы (селлеры), так что сумма поступлений в бюджет РФ значительно больше. Таким образом, увеличивается и сумма, которую Кремль может тратить на армию. Но это только часть общей картины.
Wildberries занимает важное место в системе логистики и обеспечения российской армии. У них в ассортименте не только в наличии бронежилеты, комплектующие для дронов, оптоволокно или средства связи, но и возможность быстро и оперативно доставлять это потребителю – убийцам из армии оккупантов.
А еще Wildberries – это рабочие места, возможность россиянам выплачивать кредиты и большое количество сопутствующих бизнесов. Поэтому, учитывая все вышеперечисленное, разрушение складов Wildberries – это разрушение большого сегмента в российской экономике.
Более того. Удары по Wildberries имеют последствия и для других бизнесов. После системных прилетов по складам Wildberries начала падать цена на акции OZON. Они упали уже почти на 9%. Все понимают, что OZON следующий. Потому что OZON похож на Wildberries и живет за счет работы в России. И вкладывать деньги в рискованный бизнес, после ситуации с Wildberries, становится менее привлекательным для всех.
Кстати, оборот продаж (GMV) Ozon тоже немаленький. С учетом услуг достиг 4,16 трлн рублей в 2025 году, продемонстрировав рост на 45% по сравнению с предыдущим годом. Общая выручка группы выросла на 63%, составив 998 млрд рублей. За год площадка доставила около 2,5 млрд заказов. И среди них тоже немалая часть – это обеспечение российской армии. Поэтому OZON следующий. А дальше "Красное и Белое". Хотя, если Путин начнет реальные переговоры об окончании боевых действий, то все это остановится. Возможности для этого у Кремля есть. Осталось, чтобы появилось желание.
PS. И последнее. У нас достаточно дронов для этого. Хватит и на НПЗ, и на склады, и на другие цели. Ракет очень мало, а вот дронов хватает. Поэтому сегодня ночью они снова заглянут в Россию.