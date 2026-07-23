Удар по предприятию в Павлограде: трое погибших, количество пострадавших растет
В результате авиаудара по Павлограду 23 июля погибли три человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу и прессслужбу прокуратуры.
Известно, что в результате вражеской атаки погибли три человека. Еще 19 – получили ранения, среди них – 2-летняя девочка.
Всех пострадавших доставили в больницы. Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.
Российские военные ударили по городу управляемой авиабомбой. Окончательные последствия устанавливаются.
Напомним, россияне попали по Павлогарду около 11:20. В результате удара в городе повреждено предприятие пищевой промышленности – там возник пожар.
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Хмельницком 58-летний мужчина погиб, выпав с 8-го этажа
23 июля 2026, 14:12Майданократия: защитный механизм или болезнь украинской политики
23 июля 2026, 13:49Блоггер из окружения Трампа побывала в Лавре после удара РФ по Успенскому собору
23 июля 2026, 13:33На Харьковщине возле авто сдетонировал неизвестный предмет: погибли двое мужчин
23 июля 2026, 13:21Украинские военные показали, как уничтожили укрытие россиян
23 июля 2026, 13:0036 тысяч гривен при оформлении опеки: в Раде предлагают новую помощь для семей
23 июля 2026, 12:56"Картонные майданы" как приговор: почему Банковая боится улицы больше всего
23 июля 2026, 12:55В Черниговской области судили администратора канала "с повестками"
23 июля 2026, 12:30В Одесской области задержали браконьера с уловом мидий на 300 тыс. грн
23 июля 2026, 12:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни