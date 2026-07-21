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21 июля 2026, 07:20

Украинские защитники ликвидировали еще 1370 оккупантов и 92 вражеские артсистемы

21 июля 2026, 07:20
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1370 окупантов российских захватчиков, два РСЗО, три танка, семь боевых бронированных машин, 92 артиллерийские системы, два средства ПВО, 1865 БПЛА оперативно-тактического уровня и 453 единицы автомобильной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 21.07.26 ориентировочно составили:

потери россиян 21 июля 2026 года

Напомним, с начала 2026 года подразделения беспилотных систем Сил обороны поразили более 1 миллиона подтвержденных целей российских войск. Наибольшие результаты операторы БПЛА достигли в июне.

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