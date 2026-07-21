Сили Оборони знищили російський МіГ-29 на аеродромі в Курській області

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Українські військові уразили винищувач МіГ-29 та Панцир-С1. Це сталось у Курській області

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Операцію провели бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс. В результаті українські захисники атакували винищувач МіГ-29 та Панцир-С1 на аеродромі Халіно в Курській області Росії.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили ще 11 російських суден в Азовському морі. Йдеться про невеликі танкери-"кур’єри", що перевозять нафту з портів через Азовське море до великих танкерів у Чорному морі для подальшого експорту.