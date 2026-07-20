Пограничники показали, как уничтожают "лакшеры-дроны" россиян
Россияне пытаются атаковать украинские позиции дронами: от классических ударных FPV до дорогостоящих разведывательных ZALA. Пограничники показали, как уничтожают вражеские "птички"
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
"Италмасы" (баражирующие боеприпасы типа "крыло"), "орланы", "ланцеты", "князь вещий олег" и другие воздушные средства террора оккупантов представляют угрозу как для защитников, так и для гражданского населения. Так что обнаруживать и уничтожать их приходится быстро, эффективно и в больших количествах", - говорят военные.
Следует отметить, что такие дроны ZALA, которыми пользуются россияне, могут стоить от 70 до 200 тысяч долларов в зависимости от типа. В видеозащитники показали, как они уничтожают вражеские беспилотники.
Напомним, ранее украинские военные подтвердили поражение российского ударного вертолета. Сделали это с помощью FPV-дрона.