Пограничники показали, как уничтожают "лакшеры-дроны" россиян

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

"Италмасы" (баражирующие боеприпасы типа "крыло"), "орланы", "ланцеты", "князь вещий олег" и другие воздушные средства террора оккупантов представляют угрозу как для защитников, так и для гражданского населения. Так что обнаруживать и уничтожать их приходится быстро, эффективно и в больших количествах", - говорят военные.

Следует отметить, что такие дроны ZALA, которыми пользуются россияне, могут стоить от 70 до 200 тысяч долларов в зависимости от типа. В видеозащитники показали, как они уничтожают вражеские беспилотники.

Напомним, ранее украинские военные подтвердили поражение российского ударного вертолета. Сделали это с помощью FPV-дрона.