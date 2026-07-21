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21 июля 2026, 07:19

В российском Липецке после взрывов возник пожар возле ТЭЦ

21 июля 2026, 07:19
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Фото: Telegram/Exilenova+
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В ночь на 21 июля в Липецке после объявления ракетной опасности прогремели взрывы, а впоследствии вспыхнул пожар в районе местной теплоэлектроцентрали и Новолипецкого металлургического комбината

Об этом сообщают Telegram-каналы ASTRA и Exilenova+, передает RegioNews.

По словам местных жителей, взрывы прогремели ночью после объявления воздушной тревоги.

Пожар зафиксирован вблизи ТЭЦ и металлургического предприятия.

Пока неизвестно, какой именно объект стал целью атаки и что стало причиной возгорания.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) – крупнейший сталелитейный комбинат России, производящий около 20% всей российской стали. Пропагандистские российские СМИ утверждают, что предприятие производит продукцию гражданского назначения. В то же время, сталь НЛМК закупают, в частности, компании, специализирующиеся на производстве ракет.

Липецкая ТЭЦ-2 – одна из крупнейших теплоэлектроцентралей Центрального Черноземья России. Она обеспечивает теплоснабжение города Липецка и ряда промышленных предприятий региона.

Напомним, ранее военные Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по производственным мощностям нефтеперерабатывающих предприятий группы "Башнефть" в российском городе Уфа. Эти цели находятся в 1500 километрах от государственной границы Украины.

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