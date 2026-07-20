11:46  20 июля
Во Львове в заброшенном лимузине нашли тело 46-летнего мужчины
10:21  20 июля
Трое подростков погибли в ДТП на Львовщине: водитель был пьян и скрылся с места аварии
09:43  20 июля
Соучредитель Fire Point заинтриговал видео запуска неизвестной ракеты
UA | RU
UA | RU
20 июля 2026, 12:39

Украина укрепляет границу с Беларусью: пограничники создают "килзону"

20 июля 2026, 12:39
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинские пограничники усиливают оборону на северной границе из-за угрозы возможного наступления с территории Беларуси

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Для сдерживания потенциальной агрессии военнослужащие Государственной пограничной службы обустраивают многоуровневую систему инженерных укреплений.

В частности, возводят противотанковые рвы, устанавливают несколько линий изгородей из колючей проволоки и бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона".

На отдельных участках границы создают так называемую "килзону" – территорию, которую при попытке прорыва противника можно эффективно контролировать и поражать.

Также пограничники следят за активностью со стороны Белоруссии и контролируют ситуацию на днепровских островах в приграничной зоне.

Напомним, ранее Александр Лукашенко отмечал, что привлечение его страны к войне России против Украины неприемлемо. Говорит Украине "совершенно нечего бояться" со стороны Беларуси. Комментируя свои предварительные резкие высказывания в адрес Владимира Зеленского, он предположил, что "переборщил" и извинился.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Беларусь война ГПСУ граница угроза наступление
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Военный умер от инфаркта: ТЦК заблокировал выплаты семье – что решил суд
20 июля 2026, 14:50
Мобилизация сына Шуфрича: он попал в ТРО, но после отпуска не вернулся – СМИ
20 июля 2026, 14:40
Врезался в дерево и погиб: в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП
20 июля 2026, 14:12
В Донецкой области женщина помогала сливала россиянам адреса украинских военных
20 июля 2026, 13:55
В Тернополе из-за ливня затопило могилы военных на Пантеоне Героев
20 июля 2026, 13:41
На Харьковщине 4-летний мальчик упал в колодец: ребенка госпитализировали
20 июля 2026, 13:19
В Киеве водитель BMW в состоянии опьянения совершил ДТП: погиб 17-летний парень
20 июля 2026, 12:51
Россияне ударили КАБами по Запорожью: погибла женщина, пять человек получили ранения
20 июля 2026, 12:29
Пообещал "решить" дело в суде за $14 тысяч: в Киеве задержан адвокат
20 июля 2026, 12:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Павел Казарин
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »