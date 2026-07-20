Украина укрепляет границу с Беларусью: пограничники создают "килзону"

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Для сдерживания потенциальной агрессии военнослужащие Государственной пограничной службы обустраивают многоуровневую систему инженерных укреплений.

В частности, возводят противотанковые рвы, устанавливают несколько линий изгородей из колючей проволоки и бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона".

На отдельных участках границы создают так называемую "килзону" – территорию, которую при попытке прорыва противника можно эффективно контролировать и поражать.

Также пограничники следят за активностью со стороны Белоруссии и контролируют ситуацию на днепровских островах в приграничной зоне.

Напомним, ранее Александр Лукашенко отмечал, что привлечение его страны к войне России против Украины неприемлемо. Говорит Украине "совершенно нечего бояться" со стороны Беларуси. Комментируя свои предварительные резкие высказывания в адрес Владимира Зеленского, он предположил, что "переборщил" и извинился.

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