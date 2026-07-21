У російському Липецьку після вибухів виникла пожежа біля ТЕЦ

Фото: Telegram/Exilenova+

У ніч на 21 липня в російському Липецьку після оголошення ракетної небезпеки пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа в районі місцевої теплоелектроцентралі та Новолипецького металургійного комбінату

Про це повідомляють Telegram-канали ASTRA та Exilenova+, передає RegioNews.

За словами місцевих жителів, вибухи пролунали вночі після оголошення повітряної тривоги.

Пожежу зафіксували поблизу ТЕЦ і металургійного підприємства.

Наразі достеменно невідомо, який саме об'єкт став ціллю атаки та що стало причиною займання.

Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) – найбільший сталеливарний комбінат Росії, який виробляє близько 20% усієї російської сталі. Пропагандистські російські ЗМІ стверджують, що підприємство випускає продукцію цивільного призначення. Водночас сталь НЛМК закуповують, зокрема, компанії, які спеціалізуються на виробництві ракет.

Липецька ТЕЦ-2 –одна з найбільших теплоелектроцентралей Центрального Чорнозем'я Росії. Вона забезпечує теплопостачання міста Липецьк і низки промислових підприємств регіону.

Нагадаємо, раніше військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в російському місті Уфа. Ці цілі знаходяться на відстані 1500 кілометрів від державного кордону України.