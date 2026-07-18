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18 июля 2026, 09:44

В Черновцах исчез 8-летний мальчик: поиски продолжаются вторые сутки

18 июля 2026, 09:44
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Фото: Национальная полиция
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В Черновцах продолжается масштабная поисковая операция по розыску 8-летнего Лопанчука Игоря Игоревича, пропавшего в ночь на 17 июля

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в милицию от родителей. По их словам, ориентировочно в 2:40 мальчик вышел из дома и не вернулся.

Ребенок имеет расстройства аутистического спектра. С момента обращения правоохранители проводят непрерывные поисковые мероприятия.

К операции привлекли сотрудников полиции Буковины, военнослужащих Национальной гвардии Украины, спасателей, кинологов, волонтеров и небезразличных граждан.

Участники поисков проверяют возможные маршруты движения ребенка, обследуют близлежащие территории, просматривают записи с камер видеонаблюдения и анализируют полученную информацию.

Также в поисковой операции используют беспилотные летательные аппараты.

Приметы разыскиваемого: худощавого телосложения, короткие русые волосы. На момент исчезновения мальчик был одет в футболку, трусики и синие резиновые шлепанцы. Обувь впоследствии обнаружили во время поисков.

Полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Игоря Лопанчука, немедленно сообщить по номеру 102.

Напомним, на Буковине в реке Прут утонул 16-летний подросток. Его обнаружили на глубине 3,5 метра и на расстоянии около 20 метров от предполагаемого места утопления.

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