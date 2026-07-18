С 18 по 22 июля "Резерв+" может быть недоступен: что нужно знать
Приложения "Резерв+" с 18 по 22 июля может быть временно недоступно из-за проведения технических работ
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает RegioNews.
В ведомстве советуют пользователям заранее подготовить военно-учетный документ.
По информации Минобороны, большинство технических работ будут проводить в ночное время, однако в ведомстве рекомендуют заранее загрузить PDF-версию документа или иметь при себе бумажный вариант.
Для этого в приложении нужно на главном экране нажать "+", выбрать функцию "Загрузить PDF" и, по возможности, распечатать документ.
После завершения технических работ все сервисы "Резерв+" должны работать в обычном режиме.
Напомним, недавно правоохранители нейтрализовали группу хакеров, создавших для уклоняющих фейковую версию мобильного приложения "Резерв+". В электронном кабинете псевдоприложения уклонявшиеся могли самостоятельно менять свои учетные данные и "дописывать" отсрочку от призыва.