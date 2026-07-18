Силы обороны за сутки уничтожили 1420 окупантов и почти 2 тысячи дронов РФ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны за сутки ликвидировали 1420 окупантов, три танка, 85 артсистем, десять бронемашин, 1914 БпЛА, а также 530 авто и спецтехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 18.07.26 ориентировочно составили:

Напомним, СБУ уничтожила российский Ту-95. Это один из российских самолетов, которые оккупанты использовали для ракетных ударов по Украине.

Ранее Служба безопасности провела операцию на военном аэродроме "Саки", расположенном во временно оккупированном Крыму. Подтверждено пять попаданий беспилотников в ангары.