90 дронов и 7 ракет: РФ атаковала Украину, основной удар – по Одесщине
В ночь на 18 июля российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
С 18:00 17 июля противник запустил:
- две баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированной территории Крыма,
- две противокорабельные ракеты "Оникс",
- три управляемых авиационных ракеты Х-59/69,
- 90 ударных БПЛА разных типов.
Основным направлением удара стала Одесская область.
Воздушную атаку отражали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, на 09:00 силы ПВО уничтожили и подавили одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 69 вражеских беспилотников типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и других.
В то же время, зафиксировано попадание ракет и 19 ударных БпЛА в 19 локациях. Также обломки сбитых целей рухнули еще в пяти местах.
Напомним, в Одесской области в результате российского удара повреждено сухогруз Venturo . В результате обстрела погиб один из гражданских членов экипажа. Еще 17 моряков были эвакуированы.