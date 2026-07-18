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18 июля 2026, 11:18

В Херсоне россияне атаковали авто дроном: среди 5 пострадавших – 14-летний парень

18 июля 2026, 11:18
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 18 июля российские военные атаковали с беспилотника автомобиль в Корабельном районе Херсона

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

В результате попадания БПЛА пострадали пять человек – мужчины 48 и 45 лет, женщины 37 и 52 лет, а также 14-летний парень.

У пострадавших медики диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также контузии. Двое мужчин дополнительно получили осколочные ранения и повреждения рук и ног.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как известно, по данным разведки, российское военное командование приказало своим подразделениям усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничных странах Украины.

Напомним, по данным ООН, из-за атак РФ количество жертв среди гражданских в Украине возросло на 40%. Так, 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 задокументирована гибель 1272 гражданских лиц и ранение 6871 человека.

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