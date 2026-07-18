Россияне ударили по поезду Киев-Запорожье: что известно

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

В результате атаки всех пассажиров и работников поезда вовремя эвакуировали в безопасное место. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия работают соответствующие службы, идет ликвидация последствий атаки и установления всех обстоятельств.

Информация о движении поезда и последующих изменениях будет сообщена дополнительно.

Напомним, в ночь на 18 июля российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Основным направлением удара стала Одесская область.