Россияне ударили по поезду Киев-Запорожье: что известно
В субботу, 18 июля, российские войска атаковали поезд сообщением Киев-Запорожье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
В результате атаки всех пассажиров и работников поезда вовремя эвакуировали в безопасное место. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте происшествия работают соответствующие службы, идет ликвидация последствий атаки и установления всех обстоятельств.
Информация о движении поезда и последующих изменениях будет сообщена дополнительно.
Напомним, в ночь на 18 июля российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Основным направлением удара стала Одесская область.
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