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17 липня 2026, 17:50

Керівники університета "заробили" понад 7 мільйонів на енергетиці

17 липня 2026, 17:50
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Фото: Національна поліція
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Правоохоронці в одному з українських університетів викрили схему розкрадання коштів. Це сталось під час закупівлі електроенергії

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Про підозру повідомили колишньому першому проректору одного з університетів та засновнику, директору й кінцевому бенефіціарному власнику приватної компанії, яка постачала електричну енергію навчальному закладу.

Як з'ясували правоохоронці, учасники схеми внесли безпідставні зміни до істотних умов договору про постачання електроенергії. Через ці додаткові угоди ціна була збільшена, хоча ринкова вартість не зросла.

"У результаті навчальний заклад здійснив зайві виплати постачальнику за спожиту електроенергію, а державі завдано збитків на суму понад 7,5 мільйона гривень", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.

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