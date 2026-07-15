На Киевщине разоблачили схему "туров" для уклонистов за доллары

Фото: Национальная полиция

Правоохранители разоблачили схему в Киевской области. Дельцы за 32 тысячи долларов продавали "маршрут за границу"

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 25-летний мужчина привлек к схеме 26-летнего сообщника. Они искали тех, кто хочет уехать за границу, а потом рассказывали о возможном маршруте и согласовывали стоимость услуг. Одному из "клиентов" организатор схемы озвучил цену в 32 тысячи долларов.

Задержали злоумышленников после получения денег. В настоящее время их поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, что в Закарпатье разоблачили организаторов незаконного пересечения границы. Их задержали вблизи реки Тиса.