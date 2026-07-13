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13 июля 2026, 07:12

Силы обороны ликвидировали за сутки 1600 российских оккупантов – Генштаб

13 июля 2026, 07:12
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Фото: 40 ОБрМП
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Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 420 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1600 оккупантов, пять танков, три бронемашины, 58 артиллерийских систем, одну РСЗО, четыре средства ПВО, 1734 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 494 единицы автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 13.07.26 ориентировочно составили:

потери россиян 13 июля 2026 года

Напомним, в ночь на 10 июля Силы обороны атаковали 18 российских судов, несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и складов с горючим. В частности, один из самых больших НПЗ россиян.

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