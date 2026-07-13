Прикордонники накрили вогнем укриття росіян на фронті
Українські військові продовжують нищити російську техніку на фронті. Прикордонники показали, як вони накривали вогнем росіян та їхні авто
Про це повідомляє "Державна прикордонна служба", передає RegioNews.
Українські захисники успішно атакували укриття, в яких ховались російські окупанти. Зокрема, військові знищили антену зв'язку, що забезпечувала роботу ворожих безпілотних літальних апаратів, а також ліквідували автомобіль окупантів.
"Кожна уражена ціль – це зменшення його бойових спроможностей. Прикордонники продовжують виконувати бойові завдання, системно завдаючи противнику втрат і позбавляючи його можливості діяти", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив відео з Костянтинівки Донецької області, яка перебуває під контролем Сил оборони України.