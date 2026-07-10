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10 липня 2026, 22:50

Удар по Саратовському НПЗ: у мережі з'явились кадри з супутника

10 липня 2026, 22:50
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Фото з відкритих джерел
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З'явились супутникові кадри Саратовського НПЗ. Ці знімки підтверджують ураження ізомеризаційної установки та двох резервуарів, один із яких було повністю знищено

Про це повідомляє канал Exilenova, передає RegioNews.

Аналітики пояснюють, що ізомеризаційна установка є одним із ключових вузлів НПЗ, який перетворює низькооктанові бензинові фракції на високооктанові компоненти. Виведення ізомеризаційної установки знижує можливості підприємства виробляти автомобільний бензин.

На кадрах із супутника можна побачити, що на установці АВТ-6, найімовірніше, тривають ремонтні роботи. Скоріше за все, росіяни всіма силами намагаються відновити завод, однак щоразу Сили оборони України завдають нові удари.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.

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