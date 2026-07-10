Генштаб подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ в РФ

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В Генштабе подтвердили, что в ночь на 10 июля Силы обороны атаковали 18 российских судов, несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и складов с горючим. В частности, один из крупнейших НПЗ россиян

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Украинские защитники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае в ночь на 10 июля. На территории предприятия россияне перерабатывают до 6,6 миллионов тонн нефти в год. Теперь там произошел пожар.

В частности, под удар украинских военных попали объекты в Ростовской области. Произошли пожары на нефтяном терминале "Курганефтепродукт" в Таганроге, а на нефтебазе "Азовнефтепродукт" в Азове после взрывов поднялся дым.

Также Силы обороны атаковали комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Это предприятие задействовано в снабжениях для армии окупантов. Там перерабатывается около 7 миллионов тонн газового конденсата.

Кроме того, украинские силы поразили 18 судов:

13 танкеров;

3 сухогрузы;

1 паром;

1 вспомогательное судно.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации", - говорят в Генштабе.

Напомним, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 6 июля подтвердили поражение Омского нефтеперерабатывающего завода на расстоянии почти 2500 км от государственной границы Украины.