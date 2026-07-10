Генштаб подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ в РФ
В Генштабе подтвердили, что в ночь на 10 июля Силы обороны атаковали 18 российских судов, несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и складов с горючим. В частности, один из крупнейших НПЗ россиян
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.
Украинские защитники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае в ночь на 10 июля. На территории предприятия россияне перерабатывают до 6,6 миллионов тонн нефти в год. Теперь там произошел пожар.
В частности, под удар украинских военных попали объекты в Ростовской области. Произошли пожары на нефтяном терминале "Курганефтепродукт" в Таганроге, а на нефтебазе "Азовнефтепродукт" в Азове после взрывов поднялся дым.
Также Силы обороны атаковали комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Это предприятие задействовано в снабжениях для армии окупантов. Там перерабатывается около 7 миллионов тонн газового конденсата.
Кроме того, украинские силы поразили 18 судов:
- 13 танкеров;
- 3 сухогрузы;
- 1 паром;
- 1 вспомогательное судно.
"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации", - говорят в Генштабе.
Напомним, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 6 июля подтвердили поражение Омского нефтеперерабатывающего завода на расстоянии почти 2500 км от государственной границы Украины.