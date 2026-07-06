ВСУ атаковали самый мощный НПЗ окупантов в Омске

Фото: Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 6 июля подтвердили поражение Омского нефтеперерабатывающего завода на расстоянии почти 2500 км от государственной границы Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews .

В Генштабе отмечают, что на территории зафиксировано попадание с последующим пожаром, степень повреждений уточняется.

По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн. тонн нефти в год.

Омский НПЗ стал последним из 11 крупнейших производителей бензина в России, пораженных украинскими защитниками. Это самое мощное нефтеперерабатывающее предприятие страны-агрессоры. За год оно способно переработать более 21 млн. тонн.

Также он имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%).

Специализируется этот завод на выпуске широкого спектра горючего, смазочных масел и нефтехимической продукции. Речь идет, в частности, о высокооктановых автомобильных бензинах (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельном топливе класса "Евро-5", авиационном керосине (марок ТС-1 и РТ). Также он производит бензол, параксилол и ортоксилол, специализированную продукцию и смазочные масла, сырье для технического углерода, моторных и индустриальных масел.

Омский НПЗ задействован в обеспечении захватнических группировок русской армии.

Напомним, что в ночь на 28 июня последовал удар по Славянскому НПЗ в Краснодарском крае в РФ. В сети показали кадры со спутника.