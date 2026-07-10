В Киевской области мужчина поджег подстанцию по заказу россиян

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В Киевской области судили мужчину и его "напарника". Они за деньги выполняли задачи россиян

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

1 июля 2024 мужчина трансформаторную подстанцию в городе Васильков. Его напарник снял это на видео, которое затем отправили куратору. За это мужчина получил 10 тысяч гривен, из которых тысячу отправил напарнику.

В августе он предложил знакомому поджигать военные автомобили за 15-20 тысяч гривен. Однако знакомый, которого пытались привлечь, обратился в СБУ. Впоследствии злоумышленники хотели поджечь еще один трансформатор, однако стражи порядка задержали их.

На суде злоумышленники признали факт поджога кожуха трансформатора в Василькове, однако оба отрицали, что хотели своими действиями ослабить государство. По их словам, это якобы была имитация, чтобы получить деньги.

Оказалось, что один из них начал переписываться в мессенджере с девушкой, предложившей работу. Сначала она просила писать на заборе слово "Выборы", а затем просила поджечь трансформатор якобы "для устранения конкурентов".

Суд назначил обвиняемым одинаковое наказание - по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Служба безопасности разоблачила и задержала в Одессе российского агента, который по заказу ФСБ собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны в регионе.