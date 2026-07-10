В Винницкой области мужчину с хроническими болезнями судили за уклонение от мобилизации

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В Винницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. При этом он объяснил, что имеет хронические заболевания

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В январе мужчине пытались вручить повестку. Однако он отказался и впоследствии не явился в ТЦК. На суде он не признал вину. Он заявил, что имеет ряд хронических заболеваний, в частности, гепатит В, постоянно принимает лекарства и раз в полгода проходит обследование в Виннице.

Кроме того, мужчина отметил, что его жена имеет третью группу инвалидности, а сам он также ухаживает за матерью, у которой вторая группа инвалидности. Именно поэтому в феврале он получил отсрочку.

Суд назначил ему четыре года лишения свободы, но заменил реальное наказание двумя годами испытательного срока.

Напомним, что правоохранители в рамках восьмого этапа операции "Опекун" провели в Украине 65 обысков и сообщили о подозрении еще 82 лицам, причастным к схемам уклонения от мобилизации.