Інфляція в Україні впала: як це вплинуло на ціни

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Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У червні споживчі ціни в Україні знизились на 0,1%, якщо порівнювати з попереднім місяцем. Проте якщо порівнювати з минулим роком, то ціни зросли на 7,2%.

При цьому базова інфляція в червні 2026 року, якщо порівнювати з травнем, становила 0,5%, а якщо з червнем 2025 року - 8,1%. Ціни на продукти на безалкогольні напої впали на 0,8%, на 27,8% подешевшали яйця. Зокрема, з 3,7 до 0,6% знизилися ціни на овочі, фрукти, цукор, рис, м’ясо птиці.

Водночас деякі товари подорожчали. Зокрема, на 1,7 – 1,0% у червні зросли ціни на соняшникову олію (за рік – на 20,8%), рибу та продукти з риби (+21,6%), макаронні вироби (+10,8%), а ще хліб (+19,4%). Алкоголь та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,4%.

Взуття подешевшало на 3%, а одяг - на 1,9%. При цьому ціни на транспорт збільшилися на 0,2%через подорожчання проїзду, хоча мастила та пальне подешевшали на 1,6%.

Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.