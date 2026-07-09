21:59  09 липня
Смертельна ДТП на Черкащині: авто влетіло в дерево, є загиблий
20:30  09 липня
Ворог атакував житлові багатоповерхівки у Сумах: є поранений
19:47  09 липня
Кривавий день у Херсоні: окупанти масово атакували місто дронами, є загиблі та десятки поранених
UA | RU
UA | RU
09 липня 2026, 23:35

Інфляція в Україні впала: як це вплинуло на ціни

09 липня 2026, 23:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні сталось зниження споживчих цін. Стало відомо, що стало дорожче, а що подешевшало

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У червні споживчі ціни в Україні знизились на 0,1%, якщо порівнювати з попереднім місяцем. Проте якщо порівнювати з минулим роком, то ціни зросли на 7,2%.

При цьому базова інфляція в червні 2026 року, якщо порівнювати з травнем, становила 0,5%, а якщо з червнем 2025 року - 8,1%. Ціни на продукти на безалкогольні напої впали на 0,8%, на 27,8% подешевшали яйця. Зокрема, з 3,7 до 0,6% знизилися ціни на овочі, фрукти, цукор, рис, м’ясо птиці.

Водночас деякі товари подорожчали. Зокрема, на 1,7 – 1,0% у червні зросли ціни на соняшникову олію (за рік – на 20,8%), рибу та продукти з риби (+21,6%), макаронні вироби (+10,8%), а ще хліб (+19,4%). Алкоголь та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,4%.

Взуття подешевшало на 3%, а одяг - на 1,9%. При цьому ціни на транспорт збільшилися на 0,2%через подорожчання проїзду, хоча мастила та пальне подешевшали на 1,6%.

Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти інфляція
В Україні дорожчають томати: скільки доведеться платити
08 липня 2026, 23:55
На український ринок прийшов кавун: які ціни та чи буде здешевлення
07 липня 2026, 23:55
Здешевлення чекати не варто: що буде з цінами на продукти в Україні у липні
04 липня 2026, 00:35
Всі новини »
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
В Україні дорожчає бензин: які цінники на АЗС
09 липня 2026, 23:55
На Житомирщині бійка на вокзалі закінчилась реанімацією
09 липня 2026, 23:15
"Розважилися" крадіжкою: у Рівному поліція знайшла підлітків, які зіпсували декор магазину
09 липня 2026, 22:58
Атака на Запоріжжя: ворог влучив у складські приміщення логістичного центру
09 липня 2026, 22:18
Смертельна ДТП на Черкащині: авто влетіло в дерево, є загиблий
09 липня 2026, 21:59
У Вишневому був склад боєприпасів - Зеленський
09 липня 2026, 21:55
Полювали на цивільну: росіяни вбили останню мешканку села Токарівка Друга на Харківщині
09 липня 2026, 21:45
"Історія дуже погана": Зеленський офіційно прокоментував напад на ТЦК у Львові
09 липня 2026, 21:35
Смерть після падіння з вікна ТЦК в Ужгороді: у військкоматі розповіли деталі події
09 липня 2026, 20:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі публікації »
Сергій Фурса
Павло Казарін
Севгіль Мусаєва
Всі блоги »