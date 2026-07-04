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04 июля 2026, 00:35

Удешевление ждать не стоит: что будет с ценами на продукты в Украине в июле

04 июля 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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В июле снижение цен не охватит большей части продуктов. Это возможно только для отдельных овощей и фруктов

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По словам аналитика УКАБ Максима Гопки, ожидать в июле массовое удешевление продуктовой корзины не стоит. Эксперт объяснил, что на цены влияют:

  • погода;
  • себестоимость производства;
  • логистические расходы;
  • уровень потребительского спроса.

"Самое ощутимое сезонное удешевление ожидается именно в сегменте овощей. С поступлением нового урожая с открытого грунта будут дешеветь картофель, капуста, лук, морковь, свекла, а также огурцы и помидоры. В то же время из-за весенних заморозков, высоких затрат на производство, логистику и энергоносители снижение цен будет менее резким, чем в годы с благоприятными погодными условиями", - говорит эксперт.

Вероятно, высокими останутся цены на абрикосы, персики, малину, голубику. При этом яблоки тоже вряд ли подешевеют.

Напомним, ранее блоггер решил проверить цены в Украине и Германии . Он выяснил, какие продукты и где можно купить подешевле.

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