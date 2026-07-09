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09 июля 2026, 18:40

Пограничники на Северо-Слобожанском направлении накрыли россиян огнем

09 июля 2026, 18:40
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские пограничники продолжают уничтожать технику россиян. Защитники показали новые кадры с фронта

Об этом сообщает Государственная пограничная служба", передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу бойцов подразделения DESTRUCTION TEAM пограничной комендатуры быстрого реагирования 5 пограничного отряда. Видео было сделано на Северо-Слобожанском направлении.

Пограничники уничтожили российские антенны связи и управления БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки противника, а также ликвидировали значительное количество вражеских беспилотников типа "ждун".

"Не оставили без внимания и личный состав противника. Точными ударами поражено укрытие окупантов, огневая позиция артиллерийской пушки и места скопления живой силы в лесополосах. Завершающим аккордом стало поражение военного грузовика, который обеспечивал логистику вражеских подразделений в тылу", - говорят защитники.

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал видео из Константиновки Донецкой области, которая находится под контролем Сил обороны Украины.

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